Desemprego em Espanha aumentou ligeiramente nos últimos três meses

A taxa de desemprego em Espanha aumentou ligeiramente no terceiro trimestre, atingindo os 10,45% da força de trabalho, face aos 10,29% do final de junho, segundo os dados oficiais divulgados esta sexta-feira, 24.De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol, um total de 2,6 milhões de pessoas estavam registadas como desempregadas a 30 de setembro em Espanha, a quarta maior economia da Zona Euro.Em comunicado, o organismo público espanhol indicou que mais 60.100 pessoas estavam desempregadas, face ao trimestre anterior.O INE referiu que no segundo trimestre, a taxa de desemprego desceu para 10,29%, o nível mais baixo desde a crise financeira de 2008.A taxa de desemprego em Espanha, que tinha disparado durante a pandemia de Covid-19, diminuiu nos últimos anos graças ao turismo, de acordo com o INE.Por outro lado, no último ano, o número de pessoas empregadas aumentou 2,58%, para 22,4 milhões, segundo o INE, num contexto de crescimento económico, impulsionado pelo aumento da imigração e do consumo.De acordo com o Banco de Espanha, a taxa de desemprego deve atingir os 10,5% da força de trabalho até ao final de 2025.A taxa de desemprego espanhola continua a ser a mais elevada da União Europeia e dos países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico).