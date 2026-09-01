Desemprego em Portugal recua para 5,7% e contraria tendência europeia

A taxa de desemprego na zona euro subiu para 6,4% em julho de 2026, um aumento de 0,1 pontos percentuais em relação aos 6,3% do mesmo mês do ano anterior, acima dos 5,7% registados em Portugal. Na União Europeia, a taxa também apresentou um leve aumento, passando de 6% para 6,1%, divulgou esta terça-feira o Eurostat.

No conjunto dos 27 Estados-membros, a taxa de desemprego manteve-se estável em relação ao mês anterior, mas subiu 0,1 pontos percentuais em comparação com julho de 2025.

Em números absolutos, havia 11.264 milhões de desempregados na zona euro em julho de 2026, um aumento de 175 mil pessoas em relação ao ano anterior. Na União Europeia, o total de desempregados ascendeu a 13.516 milhões, mais 296 mil do que em julho de 2025.

Em Portugal, a situação foi ligeiramente mais positiva, com a taxa de desemprego a situar-se em 5,7%, uma redução face aos 5,8% do mesmo mês do ano anterior. Assim, a taxa de desemprego em Portugal recuou 0,1 pontos percentuais em termos homólogos, ao contrário da tendência observada na zona euro e na UE.

O número total de desempregados em Portugal foi estimado em 320 mil pessoas, cerca de quatro mil a menos do que os 324 mil registados em julho de 2025.

No que diz respeito ao desemprego jovem, a zona euro registou uma taxa de 14,9% em julho, ligeiramente abaixo dos 15% de junho, embora o número de jovens desempregados tenha aumentado em 40 mil em relação ao ano anterior. Na União Europeia, a taxa de desemprego jovem foi de 15,1%, também abaixo dos 15,6% do mês anterior, com um aumento de 29 mil jovens desempregados em termos homólogos.