Desemprego jovem cresce quase ao dobro do ritmo do total

Sobre a origem dos desempregados, em termos de atividade económica, explica o IEFP que, dos 260 664 desempregados que estavam, no final de outubro, inscritos como candidatos a um novo emprego, "72,5% tinham trabalhado em atividades do setor dos "serviços", com destaque para as "atividades imobiliárias, administrativas e dos serviços de apoio )que representam 32,6%); 20% eram provenientes do setor "secundário", com particular relevo para a "construção" (6,1%); ao setor "agrícola" pertenciam 4,7% dos desempregados". Assim, o desempregado apresenta, face ao mês homólogo, aumentos de 4,4% no setor agrícola, de 7,6% no secundário e de 6,7% no terciário.