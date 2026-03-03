Economia

Desemprego jovem recua para valor mais baixo em quase dois anos

Em janeiro, o desemprego jovem ficou-se pelos 18,2%. É o valor mais baixo desde abril de 2023. O indicador geral de desemprego registou 5,6% em janeiro, apontam as estimativas do INE.
A taxa de desemprego situou-se nos 5,6% em janeiro. Em causa está uma manutenção face a dezembro de 2025, que coincidiu com os números mais baixos em quase três anos no que respeito ao desemprego jovem.

De acordo com as estimativas provisórias do INE, conhecidas esta terça-feira, dia 3 de março, a taxa de desemprego jovem situou-se em 18,2% em janeiro. Em causa está um recuo de 0,4 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior, para o peso mais baixo desde abril de 2023, naquele indicador.

Em comparação com o mês de dezembro, há recuos na população ativa (decréscimo de 0,2%, menos 13,4 mil pessoas), na população empregada (0,3%, 14,4 mil) e na população inativa (0,3%, 7,9 mil).

Em termos homólogos, o desemprego recuou 0,7 p.p. em janeiro, revelam os dados (6,3% em janeiro de 2025).

