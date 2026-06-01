Desemprego mantém-se em 6,3% na zona euro em abril

A taxa de desemprego foi de 6,3% na zona euro em abril, o que significa que apresentou estabilidade face a março e a abril do ano passado.

Os dados do Eurostat, conhecidos nesta segunda-feira, 1 de junho, indicam ainda que na UE o mesmo indicador fixou-se em 6,0%. Também aqui a variação foi nula em termos mensais e homólogos.

O escritório de estatísticas europeu estima que 13,24 milhões de pessoas estariam no desemprego em abril, das quais 11,08 milhões na zona euro. Em causa estão decréscimos de 137 mil e 84 mil, respetivamente, face a março.

Em contrapartida, os números mostram ainda aumentos homólogos na ordem de 82 mil na UE e 45 mil na zona euro.

Desemprego jovem recua

Entre os jovens abaixo dos 25 anos, a tendência europeia aponta para descidas na taxa de desemprego.

Na UE, eram 2,91 milhões os desempregados em abril de 2026, entre os quais 2,34 milhões na zona euro. Significa isto que o desemprego baixou na UE, de 15,6% em março para 15,1% em abril, assim como na zona euro, de 15,1% até 14,7%, no mesmo período.