Desemprego mantém-se em 6,4% na zona euro em agosto. Portugal melhor do que a média

O desemprego mostrou estabilidade em agosto, por comparação com julho, na zona euro e na UE. Ainda assim, registaram-se aumentos homólogos em ambas as geografias.

Aquele indicador ficou nos 6,4% na zona euro em agosto, sem variação face a julho. Por comparação com os dados de agosto de 2025 (6,3%), observou-se uma redução de 0,1 pontos percentuais (p.p.), segundo revela o Eurostat.

Entre os Estados-membros da UE, o desemprego foi de 6,1% em agosto, mais um vez estável face a julho. Também aqui se registou um acréscimo de 0,1 p.p. em termos homólogos (6,0% em agosto de 2025).

Em Portugal, o desemprego foi de 5,7% em agosto, tal como em julho, confirma o escritório europeu de estatísticas. Em termos homólogos, regista-se um corte de 0,2 p.p., em linha com os dados que foram divulgados pelo INE na quarta-feira.