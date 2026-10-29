Desemprego mantém-se nos 5,6% em setembro, mas regista descida homóloga

A taxa de desemprego manteve-se nos 5,6% em setembro, tal como no mês anterior. Face a setembro de 2025, regista-se um recuo de 0,3 pontos percentuais (p.p.), apontam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

As estimativas rápidas, divulgadas esta quinta-feira, 29 de setembro, indicam que o desempregou ficou nos 5,6%. Tal coincide com a revelação, feita na mesma publicação, de que o indicador registou a mesma taxa em agosto.

Em setembro, a população desempregada traduziu-se em 313 mil pessoas (menos 1,6% do que no mês anterior e menos 4,9% do que em setembro do ano passado).

A taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 9,6%, tal como em agosto. Em causa está um decréscimo de 0,4 p.p. face a setembro de 2025.