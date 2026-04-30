Desemprego na UE atinge 6% e Portugal fica abaixo da média

O Eurostat divulgou esta quinta-feira, 30, que a taxa de desemprego ajustada sazonalmente na zona euro recuou para 6,2% em março, abaixo dos 6,3% registados em fevereiro de 2026 e em março de 2025.

Na União Europeia, a taxa manteve‑se em 6%, igual ao mês anterior e ao período homólogo.

Segundo as estimativas do gabinete estatístico europeu, havia 13,226 milhões de desempregados na UE em março, dos quais 10,984 milhões pertenciam à área do euro.

Entre os Estados‑Membros, as maiores taxas de desemprego foram observadas na Finlândia (10,4%), Espanha (10,3%) e Grécia (9,0%). Pelo contrário, a República Checa (3,1%), Bulgária (3,2%) e Polónia (3,3%) apresentaram os níveis mais baixos.

Em Portugal, a taxa de desemprego situou‑se em 5,8% em março — inalterada face a fevereiro, mas inferior aos 6,3% registados em março de 2025.