Desemprego recua para 5,7% e taxa de emprego repete máximos

A taxa de desemprego voltou a recuar em novembro, para 5,7%. Em simultâneo, o emprego alcançou o máximo desde que há dados.De acordo com a estimativas do INE, divulgadas esta quarta-feira, dia 7 de janeiro, está em causa uma contração de 0,1 pontos percentuais (p.p.) na população desempregada, face aos 5,8% registados em outubro. Em termos homólogos, há um recuo de 0,9 p.p. (após 6,6% em novembro de 2024).Também em novembro, a taxa de emprego terá atingido 65,8%, ou seja, o valor mais alto desde o início dos estudos, em fevereiro de 1998.Os números apontam para 5.625 milhões na população ativa (mais 12.600 do que em outubro e uma subida de 154,7 mil face a novembro de 2024). Em simultâneo, a população empregada avançou para 5,306 milhões de pessoas (mais 21,5 mil desde outubro e mais 195,8 mil do que no mês homólogo).INE confirma desemprego nos 5,8% em outubroAs contas divulgadas contemplam ainda a confirmação dos dados do emprego em outubro. Naquele mês houve um recuo de 0,2 p.p. face a setembro, até aos 5,8%..Estabilidade no emprego é o "principal motor" dos salários em Portugal e é boa para a economia.Número de desempregados nos centros de emprego cai 7,2% em novembro