Desemprego recua para 5,7% em abril

A taxa de desemprego situou-se, em abril deste ano, em 5,7%, valor inferior em 0,1 pontos percentuais ao de março, divulgou esta sexta-feira, 29 de maio, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados são ainda preliminares, mas dão nota de uma ligeira inversão face ao início do ano, altura em que apresentava o valor mais baixo desde fevereiro de 2002, ou seja, 5,6%.

Em abril, a taxa de desemprego de mulheres atingiu os 6,1%, acima 0,8 p.p. à de homens, que se fixou em 5,3%. Nos adultos, situou-se em 4,8%. Já nos jovens, a taxa de desemprego ficou em 17,9%, ainda assim o valor mais baixo desde outubro de 2022, diz o INE.

A população inativa diminuiu para 2,4 milhões em abril, ou seja, uma quebra de 0,6% face ao mês anterior.

Em abril, a taxa de inatividade foi estimada em 29,8%, o que corresponde ao valor mais baixo registado desde fevereiro de 1998. Já a taxa de subutilização do trabalho situou-se em 9,7%, acima do observado no início do ano.

A população ativa ultrapassou os 5,6 milhões, um aumento de 0,4% face a março. A taxa de atividade alcançou o valor de 70,2%. A população empregada totalizava 5,3 milhões em abril.