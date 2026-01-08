Desemprego recua para 6,3% na zona euro em novembro

O desemprego baixou na zona euro e mostrou estabilidade na UE, em novembro. De acordo com as estimativas do Eurostat, conhecidas na manhã desta quinta-feira, a zona euro registou 6,3% em novembro (abaixo de 6,4% em outubro, mas acima de 6,2% em novembro de 2024). No caso da UE, o mesmo indicador repetiu os 6% de outubro (avançou face a 5,8% em novembro de 2024).Em causa estão contas que apontam para 10.937 milhões de desempregados na área da moeda única e 13.225 milhões em todo o bloco europeu.Desemprego jovem também baixaO indicador referente a jovens desempregados (abaixo de 25 anos) também recuou, até aos 14,6% na zona euro (14,8% no mês anterior). Em simultâneo, na UE ficou-se pelos 15,1% (após 15,2% em outubro).Portugal acompanha tendência de reduçãoA economia portuguesa seguiu lado a lado com o bloco europeu no indicador do desemprego, com uma corte de 0,1 pontos percentuais (p.p.) em novembro. Os valores apontam para uma taxa de desemprego nos 5,7% (abaixo de 5,8% em outubro).Em causa está uma redução homóloga de 0,9 p.p., já que o Eurostat indicou a taxa nos 6,6% em novembro de 2024..Desemprego recua para 5,7% e taxa de emprego repete máximos.Desemprego recua 7,2% em um ano, para quase 300 mil inscritos em novembro