Desemprego registado cai 9,9% em fevereiro para mais de 305 mil inscritos

O número de desempregados inscritos nos serviços do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) diminuiu em fevereiro, tanto em relação ao mês anterior como face ao período homólogo, segundo os dados divulgados esta segunda‑feira, 23 de março.

No final do mês contabilizavam‑se 305.179 desempregados, o que representa uma redução de 33.556 pessoas (-9,9%) em comparação com fevereiro de 2025 e uma queda de 5.529 inscritos (-1,8%) relativamente a janeiro.

A descida foi generalizada por todas as regiões em termos homólogos, com os Açores a registar a contração mais pronunciada (-13,7%).

Já na comparação mensal houve exceções, com o Centro e os Açores a apresentarem aumentos no número de inscritos face a janeiro (+0,6% e +0,2%, respetivamente).

Por sectores de atividade, o desemprego registado recuou 12,7% na agricultura, 6,2% na indústria e 3,5% nos serviços, apontando para uma melhoria transversal, ainda que desigual, do mercado de trabalho.

Em paralelo, as ofertas de emprego por satisfazer registadas nos serviços públicos totalizaram 14.294 no final de fevereiro de 2026, um acréscimo de 1.750 vagas (+14%) em termos anuais e de 2.843 (+24,8%) face a janeiro.