O número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 7,7% em outubro, em termos homólogos, mas avançou 1% face a setembro para 274.730, segundo os dados mais recentes divulgados pelo IEFP.

No final de outubro, "estavam registados, nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas, 274.730 indivíduos desempregados, número que representa 67,5% de um total de 406.958 pedidos de emprego", informa a nota do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

São menos 22.992 pessoas inscritas nos centros de emprego do que em outubro de 2025, um recuo para o qual contribuíram, na variação absoluta, os desempregados "inscritos que procuram um novo emprego (-19.609) e os indivíduos com 25 ou mais anos (-18.740)".

Já na variação em cadeia, face a setembro, houve mais 2.746 pessoas inscritas nos centros de emprego.

No que toca aos grupos profissionais com maior expressão, face ao período homólogo, registou-se decréscimo no desemprego dos "agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, pesca e floresta (-18,2%), nos trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices” e nos operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem” (ambos com -12,5%)".

À semelhança dos meses anteriores, o instituto sublinha que a maior queda registou-se no grupo profissional dos "agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, pesca e floresta", não detalhando o valor concreto, mas ressalvando que "o seu impacto global é limitado pelo reduzido peso no total, de apenas 2%".

Em contrapartida, houve um aumento do desemprego nas "profissões das forças armadas (+11,4%), nos representantes do poder legislativo, órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos (+6,9%), apesar do seu peso relativo reduzido, no total do desemprego registado, e nos especialistas das atividades intelectuais e científicas (+0,7%)".

A nível regional, o desemprego registado diminuiu em outubro, em termos homólogos, em todas as regiões, com os valores mais acentuados a registarem-se no Norte (-14,3%), na Madeira (-5,9%) e no Centro (-4,7%).

Em relação ao mês anterior, o desemprego aumentou em quase todas regiões, exceção feita para o Norte (-1,2%), sendo que os acréscimos mais significativos observaram-se no Algarve (+23,4%) e no Alentejo (+6,8%).

No final de outubro, as ofertas de emprego por satisfazer atingiram as 16.608, o que corresponde a um decréscimo das ofertas em ficheiro na análise anual (-2 160, -11,5%), bem como a uma diminuição ao mês anterior (-1 073; -6,1%).