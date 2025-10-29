Desemprego volta a subir em setembro mas população empregada atinge máximo do século

A taxa de desemprego atingiu 6,0% em setembro, o que traduz um acréscimo face ao mês anterior, mas uma redução homóloga. Ao mesmo tempo, a população empregada alcançou o número mais elevado do século XXI, de acordo com as estimativas do INE. O peso do desemprego subiu 0,1 pontos percentuais (p.p.) em setembro, face a agosto, mas recuou 0,5 p.p. em comparação com os registos de setembro de 2024. Neste contexto, a população com emprego atingiu 5,286 milhões de pessoas em Portugal. O número traduz um máximo desde fevereiro de 1998, que coincide com um aumento da população ativa na ordem de 0,2% face a agosto (mais 3,0% em termos homólogos).As estimativas indicam ainda que a taxa de subutilização do trabalho alcançou 10,2%, mais 0,1 p.p. do que em agosto, mas 0,7 p.p. abaixo do observado em setembro do ano passado.Agosto também trouxe aumento do desemprego.O instituto divulgou ainda estimativas definitivas referentes a agosto. A população desempregada subiu 2,9% em cadeia e 2,4% face ao mês homólogo. Neste contexto, a taxa de desemprego foi registada em 5,9%, em função de um acréscimo de 0,1 p.p. relativamente a julho, que contrasta com um recuo de 0,4 p.p. em termos homólogos. .Desemprego registado cai 2,6% em setembro em termos homólogos e sobe face a agosto\n\n