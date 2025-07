Desperdício alimentar é "problema gravíssimo", alerta diretor do Unidos contra o Desperdício

E nessa luta o "grande desafio" é o consumidor, responsável por metade do desperdício, nas casas das pessoas, nos cafés e restaurantes. Francisco Mello e Castro deixou conselhos, o de nunca ir às compras com fome e fazer sempre uma lista, o de pedir "a dose certa" no restaurante e não ter vergonha de levar as sobras, "porque vergonha é desperdiçar".