Défice comercial da zona euro agrava-se em agosto para 16,1 mil milhões

O défice da balança comercial da zona euro agravou-se, em agosto, para 16,1 mil milhões de euros, face ao de 1,7 mil milhões de euros homólogo, divulga esta sexta-feira o Eurostat.

De acordo com o serviço estatístico da União Europeia (UE), as exportações de bens da área do euro para o resto do mundo situaram-se em 227,7 mil milhões de euros em agosto de 2026, registando um aumento de 9,9% em comparação com agosto de 2025 (207,2 mil milhões).

As importações do resto do mundo fixaram-se nos 243,8 mil milhões, o que representa uma subida de 16,7% quando comparado com agosto de 2025 (208,9 mil milhões).

A balança comercial externa da UE, por outro lado, registou um défice de 25,2 mil milhões no comércio de bens com o resto do mundo em agosto de 2026, em comparação com o de 7,5 mil milhões em agosto de 2025.

As exportações de bens para fora da UE em agosto de 2026 ascenderam a 202,9 mil milhões, um aumento de 9,4% em comparação com agosto de 2025 (185,4 mil milhões).

As importações provenientes do resto do mundo situaram-se nos 228,0 mil milhões, o que representa uma subida de 18,2% face aos 192,9 mil milhões de agosto de 2025.