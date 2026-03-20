Défice comercial da zona euro sobe para 1,9 mil milhões em janeiro de 2026

O Eurostat informou esta sexta-feira, 20 de março, que o défice comercial de bens da zona euro com o resto do mundo ampliou‑se para 1,9 mil milhões de euros em janeiro de 2026, contra 1,4 mil milhões no mesmo mês de 2025.

As exportações da área euro totalizaram 215,3 mil milhões de euros — uma quebra de 7,6% face a janeiro de 2025 (232,9 mil milhões) — enquanto as importações ascenderam a 217,2 mil milhões de euros, também em queda de 7,3% comparado com os 234,3 mil milhões do ano anterior, explicando assim o agravamento do saldo comercial.

No mesmo período, a União Europeia (UE) registou um défice de 5,9 mil milhões no comércio de bens com o resto do mundo, superior aos 5,4 mil milhões de janeiro de 2025.

As exportações para fora da UE caíram 10%, para 189,2 mil milhões, e as importações recuaram 9,5%, para 195,1 mil milhões, evidenciando uma contração generalizada do comércio exterior europeu no início de 2026.