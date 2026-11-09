Défice comercial de Portugal agrava-se em três mil milhões de euros até setembro

As trocas comerciais portuguesas registaram uma aceleração nos primeiros nove meses do ano, impulsionadas pelo crescimento quer das vendas quer das compras ao exterior. No entanto, o maior ritmo das importações ditou um aumento do défice da balança comercial de bens para os 27,9 mil milhões de euros, o que representa uma deterioração de três mil milhões de euros face ao período homólogo, revelam os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Entre janeiro e setembro, as exportações de bens apresentaram um crescimento homólogo de 3%, enquanto as importações aumentaram 5,7%. Se forem excluídas do cálculo as transações sem transferência de propriedade (trabalhos por encomenda), a tendência de subida é ainda mais acentuada, com as exportações a avançarem 7,3% e as importações 8,7%.

Analisando isoladamente o mês de setembro, o padrão manteve-se: as exportações subiram 5,7% e as importações progrediram 7,2% em termos nominais (superando os registos de 6,1% e 2,9% observados em agosto). Esta evolução mensal traduziu-se num agravamento de 314 milhões de euros no défice da balança comercial face a setembro do ano anterior, fixando-se nos 3,2 mil milhões de euros.

Sem a contabilidade destas operações por encomenda, o comportamento mensal das exportações demonstrou maior vigor em setembro (um salto de 13,8% contra 8,5% nas importações), permitindo, neste indicador específico, uma ligeira atenuação do défice mensal em 58 milhões de euros, para os 3,3 mil milhões.