Défice comercial dos EUA atinge em agosto o valor mais alto desde março de 2025

O défice comercial dos EUA aumentou 13,7% em agosto, para 105.600 milhões de dólares (93.871 milhões de euros), o valor mais alto desde março de 2025, segundo dados divulgados esta terça-feira, 6 de outubro pelo gabinete de análise económica norte-americano.

No total, são mais 12.700 milhões de dólares face ao valor revisto de julho, que atingiu os 92.000 milhões de dólares, num contexto de oscilações decorrentes da política de Donald Trump.

Este é, assim, o défice mais elevado desde março de 2025, quando começaram a notar-se os impactos das tarifas aduaneiras aplicadas no segundo mandato de Donald Trump enquanto Presidente dos EUA.

Em agosto deste ano, as importações norte-americanas aumentaram 4,3%, para 420.800 milhões de dólares, enquanto as exportações avançaram 1,4%, para 315.200 milhões de euros.

No acumulado do ano, o défice de bens e serviços recuou 138.200 milhões de dólares em termos homólogos – ou 19,9% -, enquanto as exportações aumentaram 11,8% (267.700 milhões de dólares) e as importações 4,4% (129.500 milhões de dólares).

Em agosto, a subida de 17.200 milhões de dólares nas importações de bens deveu-se, sobretudo, ao crescimento de 9.100 milhões de dólares nos fornecimentos e materiais industriais, principalmente petróleo bruto e ouro não monetário, bem como um aumento de 6.200 milhões de dólares nos bens de capital.

Já as importações de serviços aumentaram menos de 100 milhões de dólares, alcançando os 78.500 milhões de dólares.

O aumento de 4.400 milhões de dólares nas exportações de bens, para 205.700 milhões de dólares, refletiu, principalmente, o crescimento de 6.300 milhões de euros na venda de equipamentos e materiais industriais.

As exportações de serviços aumentaram menos de 100 milhões de dólares, situando-se em 109.500 milhões de dólares em agosto.

No comércio de bens, o défice dos Estados Unidos da América com o México atingiu os 27.700 milhões de dólares, com a China 16.400 milhões de dólares, e com a União Europeia 11.000 milhões de dólares.

Com o Canadá, com quem os EUA não conseguem celebrar um novo acordo comercial, o défice aumentou 4.100 milhões de dólares, chegando aos 7.100 milhões de dólares, com um aumento de 500 milhões de dólares nas exportações, para 29.900 milhões de dólares, e de 4.600 milhões de dólares nas importações, para 37.100 milhões de dólares.