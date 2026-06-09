Défice comercial sobe para 11,4 mil milhões após queda das exportações e subida das importações

O défice comercial português ampliou‑se até abril de 2026, segundo as estatísticas do comércio internacional publicadas esta terça-feira, 9, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

As exportações de bens diminuíram 1,4% em termos homólogos, ao passo que as importações cresceram 4,7%, resultando num agravamento do défice de 2,1 mil milhões para 11,4 mil milhões de euros.

As cifras alteram‑se quando se excluem as transações TTE — operações efetuadas com vista a, ou na sequência de, trabalhos por encomenda sem transferência de propriedade.

Retirando esse efeito, as exportações registam um aumento de 4,6% e as importações sobem 7,4% no mesmo período, o que evidencia um dinamismo diferente do comércio “com transferência de propriedade”, salienta o INE.

O mês de abril isoladamente apresentou um desempenho mais favorável: as exportações cresceram 15,5% face a abril de 2025 e as importações aumentaram 8,9% em termos homólogos. Para comparação, em março de 2026 os respetivos crescimentos homólogos tinham sido 11% nas exportações e 12,3% nas importações.

Excluindo transações TTE, os acréscimos homólogos de abril foram ainda mais intensos: exportações +16,9% e importações +15,3%. Em março de 2026, esses valores tinham sido +14,9% e +12,7%, respetivamente.