Défice da balança comercial de produtos agrícolas agravou-se 1,2 mil milhões em 2025

O défice da balança comercial dos produtos agrícolas e agroalimentares (exceto bebidas) voltou a aumentar em 2025, atingindo 6.256,6 milhões de euros, mais 1.150,1 milhões de euros do que em 2024, revelou esta quinta-feira o INE.

Os dados das estatísticas agrícolas de 2025, divulgados pelo INE, mostram que o grupo das carnes e miudezas comestíveis continuou a ser o que mais contribuiu para o agravamento, ao registar um aumento do défice de 305,6 milhões de euros, para 1.780,1 milhões de euros.

Os cereais mantêm-se como responsáveis pelo segundo maior défice, com um aumento de 124 milhões de euros.

Já o saldo da balança comercial das bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres continua positivo em 682,1 milhões de euros, embora com o excedente a recuar 43,8 milhões de euros em relação a 2024.

Também o setor florestal continuou a apresentar um saldo positivo de 2.678,9 milhões de euros em 2025, apesar da diminuição em 357,8 milhões de euros face ao ano anterior.

Segundo o INE, os grupos do papel e cartão e a cortiça registaram os saldos comerciais mais elevados, no valor de 919,6 e 912,3 milhões de euros, respetivamente, ao passo que a madeira permaneceu como o único grupo deficitário (-271,2 milhões de euros).

Em 2025, o índice de preços de produção dos bens agrícolas aumentou apenas 1,6%, refletindo a evolução distinta entre os índices de preços da produção animal, que cresceram 5,9%, e os da produção vegetal, que caíram 0,8%.

No que toca aos custos, o índice de preços dos bens e serviços de consumo corrente diminuiu 1%, enquanto o índice de preços dos bens e serviços de investimento da atividade agrícola aumentou 2,2%, adianta a mesma informação.