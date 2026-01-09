DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Défice da balança de bens cai para 1,9 mil milhões apesar de queda mensal das exportações

O Instituto Nacional de Estatística (INE) informou esta sexta-feira, 9, que, até novembro de 2025, as exportações de bens cresceram 0,6% em termos acumulados, enquanto as importações aumentaram 4,3%.

Em novembro de 2025, face ao mesmo mês de 2024, as exportações de bens registaram uma queda de 1,7% e as importações recuaram 7,9%, segundo os dados publicados pelo INE. No entanto, no acumulado do ano até novembro as exportações mostram um ligeiro avanço de 0,6% e as importações uma subida de 4,3%.

Esta evolução traduziu‑se numa redução do défice da balança comercial de bens: em novembro o saldo negativo situou‑se em 1.991 milhões de euros, menos 629 milhões do que em novembro de 2024 e 867 milhões abaixo de outubro de 2025.

Ao excluir as transações sem transferência de propriedade (TTE), o défice aumentou para 2.246 milhões de euros em novembro, o que representa um agravamento de 167 milhões em relação a novembro de 2024, mas uma melhoria de 569 milhões face a outubro.

Excedente da balança comercial da zona euro sobe para 19,4 mil milhões em setembro
Exportações
Importações
INE - Instituto Nacional de Estatística
balança de bens

