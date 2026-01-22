Défice da zona euro sobe para 3,2% do PIB no 3.º trimestre de 2025

O défice público da zona euro aumentou para 3,2% do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre de 2025, informou esta quinta-feira, 22, o Eurostat, face a 2,8% no mesmo período de 2024.

Os dados do serviço estatístico europeu apontam também para um rácio de défice corrigido de sazonalidade de 3,2% no conjunto da União Europeia no período em análise.

No que respeita a variações, tanto a comparação homóloga como a trimestral mostram um acréscimo na área do euro — ambas partiam de 2,8% do PIB no trimestre homólogo e no trimestre anterior, respetivamente — enquanto na UE se registaram 3,0% homólogo e 2,9% trimestral.

No terceiro trimestre de 2025, Portugal apresentou um saldo negativo de 0,5% do PIB, contrastando com saldos positivos de 0,5% no terceiro trimestre de 2024 e de 1,1% no segundo trimestre de 2025.

O Eurostat refere que as receitas públicas totais na zona euro situaram‑se em 46,7% do PIB no mesmo período, ligeiramente abaixo dos 46,8% do trimestre anterior.

O instituto justifica a estagnação relativa pela subida do PIB, que compensou o aumento absoluto das receitas (cerca de 13 mil milhões de euros corrigidos de sazonalidade).

As despesas públicas totais na área do euro subiram para 49,9% do PIB, face a 49,5% no trimestre precedente, refletindo um acréscimo corrigido de cerca de 32 mil milhões de euros.

No total da UE, a receita governamental manteve‑se em 46,3% do PIB, enquanto a despesa subiu para 49,5% (de 49,2% no trimestre anterior), um aumento equivalente a cerca de 39 mil milhões de euros.