Direção-Geral do Orçamento divulga execução orçamental até setembro

A Direção-Geral do Orçamento (DGO) divulga esta terça-feira a síntese de execução orçamental em contas públicas até setembro, depois de o Estado ter registado um excedente de 2.648 milhões de euros até agosto..Segundo os últimos dados da DGO, o saldo orçamental ajustado até agosto manteve-se ao mesmo nível do período homólogo, com o Ministério das Finanças a apontar, em comunicado divulgado na altura, uma melhoria "residual" de 58 milhões de euros..A evolução em agosto resultou de uma melhoria de 6,5% da receita e de um aumento da despesa de 6,7%..A melhoria da receita em agosto foi influenciada pela resiliência do mercado de trabalho, com um crescimento da receita de IRS de 11,7% e um aumento da receita contributiva de 11,4%..Já o aumento da despesa resultou sobretudo das valorizações remuneratórias na Administração Pública e das prestações sociais, bem como do reflexo da inflação nos contratos públicos..Os dados divulgados pela DGO são na ótica da contabilidade pública, que difere da contabilidade nacional, divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e a que conta para Bruxelas.