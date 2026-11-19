A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) instou esta quinta-feira, 19 de novembro, os países a "prepararem rapidamente" as infraestruturas digitais, mercados de trabalho e trabalhadores para a ascensão da inteligência artificial (IA) e as mudanças que esta vai trazer.

"Estamos perante a transformação mais rápida da história da humanidade", afirmou Kristalina Georgieva num discurso durante a sessão plenária da cimeira de líderes da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), em Shenzhen, sul da China.

"Os países devem preparar rapidamente as suas infraestruturas digitais, os mercados de trabalho e os trabalhadores para a IA e prevenir os riscos, especialmente no que diz respeito à garantia da estabilidade financeira e da cibersegurança", enfatizou a economista búlgara.

Georgieva observou que 2026 foi "o primeiro ano em que a IA teve um impacto tangível no crescimento global", especialmente como contrapeso ao impacto da guerra no Médio Oriente no fornecimento de energia.

"Embora a crise energética acabe por se dissipar, a IA veio para ficar. Será o fator mais significativo para a competitividade, a produtividade e o crescimento a médio prazo", acrescentou.

No entanto, tanto a questão energética como o aumento da procura tecnológica impulsionada pela construção de infraestruturas de IA têm sido fatores decisivos para explicar o aumento da inflação global, o que também levou a um aperto da política monetária através de aumentos das taxas de juro em muitos países, destacou a diretora-geral do FMI.

Outro tema destacado por Georgieva no discurso foi o das finanças públicas: "O nível da dívida global atingirá em breve os 100% do PIB, o mais elevado desde a Segunda Guerra Mundial. Isto é algo que exige uma atenção urgente", disse.

A agenda promovida pela China durante a participação na APEC aborda temas como a ascensão da IA, bem como a defesa do comércio livre e da conectividade regional, entre outros.