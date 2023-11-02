Dívida pública recua para 107,5% do PIB no terceiro trimestre

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, recuou para 107,5% do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre deste ano, menos 2,6 pontos percentuais do que no trimestre anterior, avançou o Banco de Portugal (BdP)..Segundo o BdP, em setembro de 2023 a dívida pública totalizava 279 926 milhões de euros, menos 531 milhões de euros do que em agosto, mas 231 milhões de euros acima de setembro do ano passado..De acordo com o banco central, a descida registada entre agosto e setembro refletiu o decréscimo dos títulos de dívida (-900 milhões de euros), sobretudo de curto prazo..Em sentido contrário, verificou-se um aumento das responsabilidades em depósitos (400 milhões de euros)..Em setembro, os depósitos das administrações públicas aumentaram 3.500 milhões de euros. Deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu perto de 4.045 milhões de euros, para 251.239 milhões de euros..O BdP atualiza as estatísticas da dívida pública a 4 de dezembro.