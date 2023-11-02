DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Dívida pública recua para 107,5% do PIB no terceiro trimestre

A descida registada entre agosto e setembro refletiu o decréscimo dos títulos de dívida (-900 milhões de euros), sobretudo de curto prazo.
A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, recuou para 107,5% do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre deste ano, menos 2,6 pontos percentuais do que no trimestre anterior, avançou o Banco de Portugal (BdP).

Segundo o BdP, em setembro de 2023 a dívida pública totalizava 279 926 milhões de euros, menos 531 milhões de euros do que em agosto, mas 231 milhões de euros acima de setembro do ano passado.

De acordo com o banco central, a descida registada entre agosto e setembro refletiu o decréscimo dos títulos de dívida (-900 milhões de euros), sobretudo de curto prazo.

Em sentido contrário, verificou-se um aumento das responsabilidades em depósitos (400 milhões de euros).

Em setembro, os depósitos das administrações públicas aumentaram 3.500 milhões de euros. Deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu perto de 4.045 milhões de euros, para 251.239 milhões de euros.

O BdP atualiza as estatísticas da dívida pública a 4 de dezembro.

