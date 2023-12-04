Dívida pública recua para 270 400 milhões de euros em outubro

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, recuou três milhões de euros em outubro em termos homólogos e 9 500 milhões de euros em cadeia, para 270 400 milhões de euros, anunciou o BdP..Segundo o Banco de Portugal (BdP), a descida registada face a setembro "refletiu o decréscimo dos títulos de dívida (-9 100 milhões de euros), principalmente por via da amortização de uma obrigação do Tesouro, originalmente emitida em junho de 2008"..O decréscimo da dívida pública foi acompanhado por uma redução dos ativos em depósitos das administrações públicas de 10 900 milhões de euros, pelo que, deduzida desses depósitos, a dívida pública aumentou 1400 milhões de euros, para 252 600 milhões de euros..Em termos homólogos, face a outubro de 2022, a dívida pública diminuiu 3020 milhões de euros..No terceiro trimestre deste ano, a dívida pública na ótica de Maastricht recuou para 107,5% do Produto Interno Bruto (PIB), menos 2,6 pontos percentuais do que no trimestre anterior, divulgou o BdP a 02 de novembro passado..Em setembro de 2023, a dívida pública totalizava 279926 milhões de euros, menos 531 milhões de euros do que em agosto, mas 231 milhões de euros acima de setembro do ano passado.