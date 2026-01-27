Dólar volta a perder terreno para o euro e a libra

O euro voltou a avançar sobre o dólar na sessão dos mercados desta terça-feira, 27. Pelas 18 horas, o par euro/dólar subia 0,78% em termos diários, pelo que um euro estava a ser avaliado em 1,1973 dólares.

A queda do dólar é visível face a várias outras divisas, como é o caso da libra esterlina, que avançava 0,62% face ao dólar, de tal modo que uma libra valia 1,3767 dólares.

Em ambos os casos, falamos dos valores mais altos desde 2021.

Em causa estão sinais de um sell-off do dólar, que já vêm da semana passada e refletem receios ligados a possíveis erros em decisões referentes a política económica, com destaque para as tarifas.