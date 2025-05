Do epicentro dos dados ao epicentro da demissão de Costa

As autoridades suspeitam de "factos suscetíveis de constituir crimes de prevaricação, de corrupção ativa e passiva de titular de cargo político e de tráfico de influência". Ontem, o Público noticiava que o MP suspeita que João Galamba, enquanto secretário de Estado da Energia ou enquanto ministro das Infraestruturas, pode ter levado a Conselho de Ministros diplomas feitos por advogados pagos pela Start Campus. Afonso Salema, CEO da Start Campus, Rui Oliveira Neves, administrador jurídico e de sustentabilidade da Start Campus, Diogo Lacerca Machado, padrinho de casamento de Costa e consultor da Start Campus, e Nuno Mascarenhas, presidente da Câmara Municipal de Sines (PS), também são arguidos no âmbito da investigação do MP que tem o concelho do litoral alentejano no epicentro das suspeitas. Outros três arguidos estão relacionados com os projetos de lítio e hidrogénio.