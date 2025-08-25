Dona da 7UP protagoniza maior compra na Europa em dois anos e quer ser líder global no café

O negócio está a ser apelidado pela Reuters como o mais elevado dos últimos dois anos, na Europa. A empresa americana Keurig Dr. Pepper, líder de mercado nas bebidas refrigerantes, anunciou que chegou a acordo para comprar a JDE Peets por um preço de 31,85 euros por ação – o que representa um prémio de 20% sobre o atual valor da companhia dos Países Baixos. A confirmar-se, o valor total da operação rondará os 18 mil milhões de dólares (cerca de 15,3 mil milhões de euros). Na reação, os títulos da JDE Peets dispararam mais de 17% durante a sessão. A companhia é uma das maiores da Europa na área das bebidas, detendo mais de 50 marcas nos setores do chá e do café, como sejam a Kenco, a Tassimo ou a L'Or.A aquisição da empresa pela americana Dr. Pepper permitirá a criação de uma empresa dedicada somente ao setor do café que, segundo a dona da 7UP, poderá tornar-se na líder global do setor, rivalizando com a Nestlé – em conjunto, as duas empresas deverão garantir uma quota de mercado global na ordem dos 20%.Segundo o Financial Times, a Keurig Dr Pepper procura, com esta aquisição, garantir o início de uma nova vida, e contrariar a estagnação do negócio que tem vivido nos últimos meses. Assim que os reguladores derem luz verde à operação, esta compra vai também permitir à Dr. Pepper reorganizar-se internamente. Depois de em 2018 a Keurig Dr Pepper ter nascido através da fusão das duas marcas (os café Keurig e as bebidas gaseificadas Dr Pepper), com a chegada da JDE Peets o negócio passa a ter dimensão para permitir um desmembramento da empresa em dois ramos de negócio, sendo um deles dedicado somente ao setor do café.As novas entidades, chamadas Beverage Co. e Global Coffee Co., serão lideradas pelo CEO da Keurig, Cofer, e pelo CFO, Sudhanshu Priyadarshi, respetivamente, segundo informações avançadas pela agência Reuters. A Keurig afirmou que a Global Coffee Co., com cerca de 16 mil milhões de dólares em vendas líquidas anuais, estará bem posicionada para lucrar com o mercado mundial de café algo como 400 mil milhões de dólares, enquanto a Beverage Co., com mais de 11 mil milhões de dólares em vendas líquidas anuais, se concentrará no mercado norte-americano de bebidas refrescantes, avaliado em 300 mil milhões de dólares.A transação ocorre ainda num momento em que a guerra comercial global tem intensificado os movimentos no setor de bens de consumo, e segundo a Dr. Pepper permitirá à empresa uma poupança anual a rondar os 400 milhões de dólares: um valor particularmente significativo numa altura em que as companhias norte-americanas precisam de fazer face ao aumento das tarifas sobre as importações de países produtores de café – recorde-se que no dia 1 de agosto os EUA impuseram uma taxa de 50% sobre centenas de produtos brasileiros, sendo um deles o café. E note-se que o Brasil é um dos principais fornecedores desta matéria-prima para o mercado norte-americano. “A nova entidade de café terá um tamanho semelhante ao do negócio de café da Nestlé... Ambas teriam uma quota de mercado de cerca de 20% no mercado global de CPG (bens de consumo embalados de café e chá)”, referiu esta segunda-feira, 25 de agosto, o analista do ING Maxime Stranart à Reuters. O acordo entre a Dr. Pepper e a DJE Peets surge ainda num momento em que o preço do café continua a bater recordes, impulsionados pelas secas nos principais produtores: Brasil e Vietname.Mas este movimento da empresa norte-americana chama também a atenção porque marca, notam os analistas ouvidos pela Reuters e pelo Financial Times, uma viragem na estratégia que tem sido seguida pela Keurig nos últimos anos, e que se baseou mais em parcerias estratégicas, mas de pequena dimensão, para conseguir alavancar o seu negócio – ainda no ano passado a empresa investiu mil milhões de dólares para conseguir uma posição de 60% na marca de bebidas energéticas Ghost.