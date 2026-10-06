Donald Trump autoriza norte-americanos a comprar gasóleo isento de impostos

O Presidente dos Estados Unidos (EUA) assinou um decreto a flexibilizar os limites à utilização isenta de impostos de gasóleo vermelho, uma decisão que, segundo Donald Trump, poupará "milhões" aos agricultores e reduzirá o custo de todos os bens.

Os preços do gasóleo dispararam na sequência da guerra com o Irão, inquietando os eleitores e colocando pressão sobre os republicanos.

O gasóleo destinado a utilizações fora da estrada, como a agricultura, está isento de impostos especiais de consumo federais e estaduais e é corado de vermelho para fins de aplicação da lei, explicou a Casa Branca, num comunicado.

A remoção temporária dos limites reduzirá as pressões de custos sobre as empresas que dependem do gasóleo.

"O camionista típico poupará mais de 100 dólares [89 euros] cada vez que encher o depósito", afirmou Trump, ao assinar o decreto executivo, num palco perante uma multidão em Grand Island, no Nebraska, uma região tradicionalmente conservadora, localizada no centro dos EUA, onde o chefe de Estado se deslocou em ação de campanha eleitoral, a quatro semanas as eleições intercalares.

"Os agricultores também pouparão milhões e milhões de dólares, e este decreto irá também reduzir o custo de todos os bens e, consequentemente, os preços dos produtos alimentares de forma muito substancial", acrescentou.

Apesar da assinatura do decreto em público, Trump admitiu não estar familiarizado com o tema. "Não faço ideia do que raio é", disse sobre o combustível. "Mas seja o que for, dizem que é muito bom", acrescentou.

A viagem ao Nebraska fez parte do que o presidente republicano descreve como uma maratona de comícios de 32 dias antes de 03 de novembro, que até agora o levou a territórios marcadamente republicanos, como Oklahoma (centro-sul) e Alabama (leste).

Na quarta-feira, Trump fará a segunda paragem em duas semanas no Texas (centro-sul), com um comício na cidade de San Antonio.

Os eleitores dos EUA estão frustrados com a forma como Trump tem gerido a economia, incluindo os custos persistentemente elevados dos combustíveis e dos produtos alimentares, uma questão importante para os eleitores rurais, que apoiaram o Presidente e o Partido Republicano nas últimas eleições.