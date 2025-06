Douro celebra o Port Wine Day e distingue projetos mais sustentáveis

"É essencial destacar e valorizar aqueles que têm contribuído para a proteção do meio ambiente e para a promoção de práticas vitivinícolas responsáveis. A sustentabilidade é mais do que uma tendência, é uma missão educativa que todos devemos abraçar para assegurar o futuro do Douro vinhateiro e das gerações vindouras", afirmou o presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), Gilberto Igrejas, citado em comunicado.