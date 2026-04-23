Dívida das famílias, empresas e Estado sobe para mais de 862 mil milhões em fevereiro

O endividamento do setor não financeiro, que inclui administrações públicas, empresas e particulares, aumentou 200 milhões de euros em fevereiro face a janeiro, para 862.100 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira, 23, o Banco de Portugal (BdP).

Deste total, 485.000 milhões de euros respeitavam ao setor privado (empresas privadas e particulares) e 377.100 milhões de euros ao setor público (administrações públicas e empresas públicas).

Em fevereiro, o endividamento do setor privado cresceu 2.300 milhões de euros, sendo que o endividamento dos particulares subiu 900 milhões de euros, essencialmente perante os bancos, por via do crédito à habitação.

Já nas empresas privadas, o endividamento aumentou 1.400 milhões de euros, sobretudo perante o exterior (+1.200 milhões de euros), sob a forma de empréstimos e títulos de dívida.

No que se refere ao endividamento do setor público diminuiu 2.100 milhões de euros, sobretudo perante as administrações públicas (-3.600 milhões de euros), essencialmente pela redução das responsabilidades em depósitos junto do Tesouro (-3.800 milhões de euros).

O BdP dá ainda conta de uma redução do endividamento do setor público perante o setor financeiro (-900 milhões de euros), devida, principalmente, ao desinvestimento em títulos de dívida pública pelos bancos (-900 milhões de euros).

Por outro lado, aumentou o endividamento do setor público perante o exterior (+2.300 milhões de euros), refletindo o investimento de não residentes em títulos de dívida pública portuguesa (+2.900 milhões de euros), parcialmente compensado pela amortização de empréstimos (-500 milhões de euros).

Em termos anuais, em fevereiro, o endividamento dos particulares subiu 8,6%, valor inferior ao verificado em janeiro (8,9%).

Já o endividamento das empresas privadas cresceu 2,8%, após ter aumentado 2,3% no mês anterior.