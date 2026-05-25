Dívida das famílias, empresas e Estado sobe para mais de 868 mil milhões em março

O endividamento do setor não financeiro, que inclui administrações públicas, empresas e particulares, aumentou 5,4 mil milhões de euros em março para 868.100 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira, 25, o Banco de Portugal (BdP).

Deste total, 489,3 mil milhões de euros respeitavam ao setor privado (empresas privadas e particulares) e 378,8 mil milhões de euros ao setor público (administrações públicas e empresas públicas).

Em março, o endividamento do setor privado cresceu 3,8 mil milhões de euros, sendo que o endividamento dos particulares subiu 1,6 mil milhões de euros, essencialmente perante os bancos, por via do crédito à habitação.

Já nas empresas privadas, o endividamento aumentou 2,2 mil milhões de euros, sobretudo junto do setor financeiro e do exterior, através de empréstimos e de títulos de dívida.

No que se refere ao endividamento do setor público, este subiu 1,7 mil milhões de euros, sobretudo perante o setor financeiro, devido ao investimento em títulos de dívida pública pelos bancos, e perante as administrações públicas, por via do aumento das responsabilidades em depósitos junto do Tesouro e dos títulos de dívida em carteira deste setor.