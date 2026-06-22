Dívida do setor não financeiro sobe para 876 mil milhões de euros em abril

O endividamento do setor não financeiro em Portugal subiu 8,1 mil milhões de euros em abril face a março, atingindo 876,2 mil milhões de euros, revelou esta segunda-feira o Banco de Portugal. Este agregado inclui administrações públicas, empresas e particulares.

Do total, 491,9 mil milhões de euros correspondem ao setor privado (empresas privadas e particulares) e 384,3 mil milhões ao setor público (administrações públicas e empresas públicas).

Em abril, a dívida pública foi o principal motor do aumento, crescendo 5,5 mil milhões de euros em termos mensais.

O crescimento do endividamento público deve‑se, em larga medida, à componente externa, já que as ligações ao resto do mundo aumentaram 3,7 mil milhões de euros, resultado do investimento em títulos de dívida pública (+3,6 mil milhões), repartidos entre curto prazo (+2,4 mil milhões) e longo prazo (+1,2 mil milhões).

Paralelamente, as relações com outras administrações públicas subiram 1,5 mil milhões, influenciadas pelo aumento dos depósitos dos fundos de segurança social junto do Tesouro (+600 milhões) e pela aquisição de títulos em carteira desse setor (+1,1 mil milhões).

O Banco de Portugal indica ainda variações menores nos contrapontos: o setor público aumentou a dívida junto de empresas (+200 milhões) e de particulares (+400 milhões), enquanto reduziu a exposição junto do setor financeiro em 300 milhões de euros, sobretudo por desinvestimento em títulos de dívida de longo prazo.

No setor privado, o endividamento global cresceu 2,6 mil milhões de euros em abril. Os particulares aumentaram a dívida em 1,3 mil milhões, sobretudo através do crédito à habitação (+mil milhões). As empresas privadas também viram a dívida subir 1,3 mil milhões, puxada por maior financiamento junto do exterior (+800 milhões) e do setor financeiro (+400 milhões).

Em termos homólogos, a dívida das empresas privadas acelerou para +4,4% em abril (era +3,5% em março), dando continuidade à tendência de crescimento verificada desde o início do ano.

A dívida dos particulares aumentou 9% face a abril de 2025, um acréscimo de 0,3 pontos percentuais relativamente ao mês anterior.