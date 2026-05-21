Dívida externa líquida cai para 35,7% do PIB em março para mínimo de 2001

A dívida externa líquida portuguesa recuou para 35,67% do PIB no primeiro trimestre deste ano, o valor mais baixo desde o segundo trimestre 2001, representando 111 mil milhões de euros, anunciou esta quinta-feira, 21, o Banco de Portugal (BdP).

Numa nota hoje divulgada, o banco central português aponta que a dívida externa líquida face ao Produto Interno Bruto (PIB) recuou face aos 42,96% do final de 2025 e face aos 36,15% do trimestre anterior – estimado em 110,9 mil milhões de euros.

Apesar de um valor em dívida superior ao registado no trimestre anterior, o BdP justifica esta diminuição do rácio com o aumento do PIB.

Este é o rácio mais baixo desde o segundo trimestre de 2001, quando se situou em 34,31%.

Este indicador corresponde aos passivos líquidos perante o exterior – simétrico da Posição de Investimento Internacional (PII) – excluindo os instrumentos de capital, ouro em barra e derivados financeiros.

Na mesma nota, o BdP regista que a PII de Portugal – o saldo entre os ativos financeiros sobre o exterior detidos por residentes e os passivos emitidos por residentes e detidos pelo resto do mundo - apresentou, no primeiro trimestre, um rácio de -50,5%, contra -50,2% no trimestre anterior e -57,1% no período homólogo.

Em termos nominais, tal estima a posição de investimento internacional de Portugal em cerca de -157,3 mil milhões de euros, face aos -154,1 mil milhões de euros no final de 2025.

Do aumento de 0,3 pontos percentuais no rácio negativo da PII no PIB, -1,0 pontos percentuais são atribuídos à redução do saldo da PII, enquanto +0,7 pontos se devem ao aumento do PIB.