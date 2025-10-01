Dívida pública aumenta em agosto pelo 9.º mês consecutivo para 288.360 milhões de euros

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, aumentou 266 milhões de euros em agosto, pelo nono mês consecutivo, para 288.360 milhões de euros, segundo dados divulgados esta quarta-feira, 1 de outubro, pelo Banco de Portugal (BdP).De acordo com o banco central, esta subida refletiu o "aumento dos empréstimos (+500 milhões de euros) — em resultado, sobretudo, do recebimento de uma nova tranche do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) — e dos certificados de aforro (+300 milhões de euros)”.Esta evolução foi “parcialmente compensada” pela diminuição dos títulos de dívida (-400 milhões de euros) e dos certificados do Tesouro (-200 milhões de euros).O BdP adianta ainda que os ativos em depósitos das administrações públicas totalizaram 29.200 milhões de euros, o que corresponde a uma subida de 300 milhões de euros relativamente a julho.Deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu 100 milhões de euros, para 259.200 milhões de euros..Governo atinge em agosto um excedente orçamental quatro vezes superior face há um ano