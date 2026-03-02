Dívida pública aumenta para mais de 280 mil milhões em janeiro

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, aumentou cerca de 6,1 mil milhões de euros em janeiro, para 280.857 milhões de euros, segundo dados divulgados esta segunda-feira, 2 de março, pelo Banco de Portugal (BdP).

Esta evolução "refletiu o incremento dos títulos de dívida (+5,2 mil milhões de euros), destacando-se uma emissão de obrigações sindicada e dois leilões de obrigações do Tesouro, e dos empréstimos (+0,6 mil milhões de euros), ambos maioritariamente de longo prazo", explica o BdP.

Face ao mesmo mês de 2025, a subida foi de 6.428 milhões de euros.

Com esta subida, a dívida pública aproximou-se dos valores de novembro (291.383 milhões de euros), depois de ter descido até 274.776 milhões de euros em dezembro.

A instituição liderada por Álvaro Santos Pereira indicou, também, que os ativos em depósitos das administrações públicas atingiram cerca de 21,8 mil milhões de euros, o equivalente a um aumento na ordem dos 8,4 mil milhões de euros face a dezembro.

“Deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu 2,3 mil milhões de euros, para 259,1 mil milhões de euros", conclui o BdP.