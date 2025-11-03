Dívida pública avança para 97,6% do PIB no 3.º trimestre

O rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB) situou-se em 97,6% no terceiro trimestre, uma subida de 0,8 pontos percentuais face aos três meses anteriores e de 1,7 pontos percentuais em termos homólogos.Segundo os dados divulgados, esta segunda-feira, 3, pelo Banco de Portugal (BdP), o rácio de 97,6% entre os meses de julho e setembro compara com 95,8% no mesmo trimestre do ano passado e com 96,8% entre abril e junho deste ano.A economia portuguesa cresceu 2,4% no terceiro trimestre, em termos homólogos, e 0,8% em cadeia, segundo a estimativa rápida divulgada na semana passada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Já o valor da dívida pública, na ótica de Maastricht, aumentou em cadeia 5.959 milhões de euros em setembro, pelo 10.º mês consecutivo, para 294.319 milhões de eurosDe acordo com o banco central, a subida refletiu “a subida dos títulos de dívida de longo prazo e dos certificados de aforro”, respetivamente em cerca de 5.700 milhões de euros e 500 milhões de euros. .Dívida pública sobe em setembro pelo 10.º mês consecutivo para 294 mil milhões