DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

Dívida pública avança para 97,6% do PIB no 3.º trimestre

Segundo os dados divulgados pelo BdP, o rácio de 97,6% entre os meses de julho e setembro compara com 95,8% no mesmo trimestre do ano passado e com 96,8% entre abril e junho deste ano.
Dívida pública avança para 97,6% do PIB no 3.º trimestre
D.R.
Publicado a

O rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB) situou-se em 97,6% no terceiro trimestre, uma subida de 0,8 pontos percentuais face aos três meses anteriores e de 1,7 pontos percentuais em termos homólogos.

Segundo os dados divulgados, esta segunda-feira, 3, pelo Banco de Portugal (BdP), o rácio de 97,6% entre os meses de julho e setembro compara com 95,8% no mesmo trimestre do ano passado e com 96,8% entre abril e junho deste ano.

A economia portuguesa cresceu 2,4% no terceiro trimestre, em termos homólogos, e 0,8% em cadeia, segundo a estimativa rápida divulgada na semana passada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Já o valor da dívida pública, na ótica de Maastricht, aumentou em cadeia 5.959 milhões de euros em setembro, pelo 10.º mês consecutivo, para 294.319 milhões de euros

De acordo com o banco central, a subida refletiu “a subida dos títulos de dívida de longo prazo e dos certificados de aforro”, respetivamente em cerca de 5.700 milhões de euros e 500 milhões de euros.

Dívida pública avança para 97,6% do PIB no 3.º trimestre
Dívida pública sobe em setembro pelo 10.º mês consecutivo para 294 mil milhões
Banco de Portugal
Dívida pública

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt