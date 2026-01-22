Economia

Dívida pública de Portugal foi a sexta mais elevada da UE no 3.º trimestre de 2025

Os rácios mais elevados da dívida pública em relação ao PIB foram registados na Grécia (149,7%), Itália (137,8%), França (117,7%), Bélgica (107,1%) e Espanha (103,2%) e Portugal (97,6%)
A dívida pública de Portugal foi a sexta mais elevada da União Europeia (UE) no terceiro trimestre de 2025, ao atingir 97,6% do Produto Interno Bruto (PIB), acima da média do euro de 88,5%, anunciou esta quinta-feira, 22, o Eurostat.

Dados hoje publicados pelo serviço de estatística da União Europeia, o Eurostat, revelam que os rácios mais elevados da dívida pública em relação ao PIB no final do terceiro trimestre de 2025 foram registados na Grécia (149,7%), Itália (137,8%), França (117,7%), Bélgica (107,1%) e Espanha (103,2%) e Portugal (97,6%).

Em sentido inverso, os rácios mais baixos foram registados na Estónia (22,9%), Luxemburgo (27,9%), Bulgária (28,4%) e Dinamarca (29,7%).

No conjunto da zona euro, no terceiro trimestre de 2025, o rácio da dívida das administrações públicas em relação ao PIB na zona euro foi de 88,5%, um aumento face ao período homólogo de 2024 (87,7% do PIB) e ao trimestre anterior do mesmo ano (88,2%).

No conjunto da UE, a dívida pública foi de 82,1% do PIB no terceiro trimestre de 2025, um acréscimo homólogo (81,3% do PIB) e trimestral (81,9% do PIB).

