Dívida pública desce para 88,4% do PIB no 3.º trimestre, valor mais baixo desde 2009

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, desceu para 88,4% do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre deste ano, o valor mais baixo desde o último trimestre de 2009, divulgou esta segunda-feira o BdP.

Segundo o Banco de Portugal (BdP), em setembro deste ano, a dívida pública totalizava 284.882 milhões de euros, o equivalente a 88,4% do PIB. Este indicador desceu 4,2 pontos percentuais face ao trimestre anterior (92,6%) e 8,5 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

Este é o valor mais baixo da dívida pública em percentagem do PIB desde o quarto trimestre de 2009, quando tinha atingido os 87,6%.

Apenas em setembro, a dívida pública desceu cerca de 3,3% em termos homólogos e 745 milhões de euros em cadeia, para 284.882 milhões de euros.

Segundo o banco central, a variação mensal “refletiu, sobretudo, a redução dos empréstimos (-2,2 mil milhões de euros), decorrente do reembolso calendarizado de 2,0 mil milhões de euros ao Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira”.

Em sentido, inverso, as responsabilidades em depósitos aumentaram cerca de 800 milhões de euros, em parte devido ao investimento dos particulares em certificados de aforro. Também os títulos de dívida aumentaram (cerca de 600 milhões de euros) devido às emissões positivas de obrigações do Tesouro.

Em termos homólogos, em relação a setembro de 2025, a dívida pública na ótica de Maastricht recuou 9.774 milhões de euros.

O BdP indica ainda que, em setembro, os ativos em depósitos das administrações públicas totalizaram 27.851 milhões de euros, mais 2.800 milhões de euros do que em agosto.

Deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu em cadeia 3.545 milhões de euros, para 257.031 milhões de euros, apesar de uma subida homóloga de 0,6%.