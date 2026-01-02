Dívida pública recua 1,9 mil milhões para mais de 281 mil milhões de euros em novembro

A dívida pública diminuiu 1.900 milhões de euros em novembro e recuou para cerca de 281.400 milhões de euros, refletindo sobretudo o pagamento de títulos de curto prazo, divulgou esta sexta-feira, 2 de janeiro, o Banco de Portugal (BdP).O valor diz respeito à dívida pública contabilizada na ótica de Maastricht, definição harmonizada na União Europeia (UE) que inclui os títulos de dívida emitidos pelo Estado, como as Obrigações e os Bilhetes do Tesouro, as responsabilidades em numerário e os depósitos constituídos junto das administrações públicas (como os Certificados de Aforro ou do Tesouro) e os empréstimos obtidos pelas administrações públicas.Os dados do Banco de Portugal mostram que, em novembro, se registou uma quebra na dívida de 1.863 milhões de euros, o que levou o total para 281.382,57 milhões de euros.A variação, diz o banco central, “refletiu a redução dos títulos de dívida (-1.900 milhões de euros), maioritariamente de curto prazo”.A dívida líquida de ativos em depósitos das administrações públicas totaliza 258.941,41 milhões de euros.Os ativos em depósitos das administrações públicas são de cerca de 22.400 milhões de euros, o que corresponde a uma diminuição de 2.800 milhões de euros relativamente a outubro, diz o BdP.Se se deduzirem esses depósitos, a dívida pública aumenta cerca de 900 milhões de euros em relação a outubro, ao passar de 258.048,08 milhões de euros para aqueles 258.941,41 milhões..Dívida pública situa-se nos 98,1% do PIB no segundo trimestre