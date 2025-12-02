Dívida pública recua em cadeia em outubro para mais de 283 mil milhões

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, atingiu em outubro os 283.145 milhões de euros em outubro, descendo pela primeira vez em cadeia em 11 meses, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).Segundo os dados divulgados esta terça-feira, 2, pelo banco central, são menos 11.174 milhões de euros que em setembro, mas mais 4,9% que no mesmo mês do ano passado.O BdP explicou que esta descida “refletiu a redução dos títulos de dívida a longo prazo (-11,5 mil milhões de euros), devida, principalmente, à amortização de uma obrigação do Tesouro emitida em outubro de 2015”.Já os depósitos aumentaram cerca de 300 milhões de euros, fruto do investimento de particulares em certificados de aforro.O banco central acrescenta que os ativos em depósitos das administrações públicas totalizaram 25.195 milhões de euros, o que corresponde a uma descida na ordem dos 13.964 milhões de euros face a setembro.Sem estes depósitos, a dívida pública aumentou 2.789 milhões de euros, para 257.950 milhões de euros. .Dívida pública aumenta em julho pelo 8.º mês consecutivo para 288 mil milhões de euros