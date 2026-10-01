Dívida pública recua para 285,6 mil milhões em agosto

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, diminuiu cerca de 600 milhões de euros em agosto face a julho, para 285.527 milhões de euros, segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

Segundo o banco central, esta variação “refletiu uma redução dos títulos de dívida (-1.800 milhões de euros), maioritariamente de curto prazo”.

Pelo contrário, as responsabilidades em depósitos aumentaram (+700 milhões de euros), em resultado, sobretudo, do investimento dos particulares em certificados de aforro, assim como os empréstimos (+600 milhões de euros), “em virtude do recebimento de uma nova tranche de 500 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)”.

Em termos homólogos, face a agosto de 2025, a dívida pública na ótica de Maastricht recuou 2.996 milhões de euros.

O BdP indica ainda que, em agosto, os ativos em depósitos das administrações públicas totalizaram 25.100 milhões de euros, mais 900 milhões de euros do que em julho.

Deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu 1.500 milhões de euros, para 260.600 milhões de euros.