Dívida pública recua para 286,3 milhões em julho

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, diminuiu cerca de 7.550 milhões de euros em julho, para 286.340 milhões de euros, segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

Esta evolução "refletiu o decréscimo dos títulos de dívida de longo prazo (-8,3 mil milhões de euros), devido, principalmente, à amortização de uma obrigação do Tesouro emitida em 2016", explica o BdP numa nota divulgada esta terça-feira.

Por outro lado, as responsabilidades em depósitos aumentaram em cerca de mil milhões de euros, em parte devido ao investimento de particulares em certificados de aforro.

Face ao mesmo mês de 2025, a descida foi de 1.806 milhões de euros.

A instituição liderada por Álvaro Santos Pereira indicou, ainda, que os ativos em depósitos das administrações públicas atingiram cerca de 24,1 mil milhões de euros, menos cerca de 7,3 mil milhões de euros que em junho.

Deduzida desses depósitos, a dívida pública recuou 208 milhões de euros em cadeia e subiu 1,1% em termos homólogos, atingindo 262.244 milhões de euros.