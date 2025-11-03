Dívida pública sobe em setembro pelo 10.º mês consecutivo para 294 mil milhões

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, aumentou 5.959 milhões de euros em setembro, pelo 10.º mês consecutivo, para 294.319 milhões de euros, segundo dados divulgados esta segunda-feira, 3, pelo Banco de Portugal (BdP).De acordo com o banco central, o aumento refletiu “a subida dos títulos de dívida de longo prazo e dos certificados de aforro”, respetivamente em cerca de 5.700 milhões de euros e 500 milhões de euros.Em termos nominais, este é o valor mais alto alguma vez registado na série do BdP, que recua a 1995.O BdP aponta que esta subida foi “parcialmente compensada pela diminuição dos Certificados do Tesouro”, na ordem dos 100 milhões de euros.O banco central acrescenta ainda que os ativos em depósitos das administrações públicas totalizaram 39.158 milhões de euros, o que corresponde a uma subida na ordem dos 10.000 milhões de euros face a agosto.Sem estes depósitos, a dívida pública diminuiu 4.044 milhões de euros, para 255.161,29 milhões de euros..Dívida pública aumenta em julho pelo 8.º mês consecutivo para 288 mil milhões de euros