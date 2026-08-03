Dívida pública sobe para 92,9% do PIB no 2.º trimestre

A dívida pública na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, aumentou para 92,9% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre deste ano, mais 1,9 pontos percentuais face ao trimestre anterior, divulgou esta segunda-feira o Banco de Portugal (BdP).

No primeiro trimestre do ano, o rácio da dívida pública situava-se em 91% do PIB, tendo agora registado uma subida de 1,9 pontos percentuais.

Segundo o BdP, em junho de 2026 a dívida pública totalizava 293,9 mil milhões de euros, mais 5,2 mil milhões de euros do que em maio.

Esta variação "refletiu o incremento das responsabilidades em depósitos (+0,5 mil milhões de euros), sobretudo em certificados de aforro (+0,6 mil milhões de euros), e dos títulos de dívida (+4,7 mil milhões de euros), principalmente de longo prazo", de acordo com o banco central.

No mês em análise, os ativos em depósitos das administrações públicas totalizaram 31,4 mil milhões de euros, mais 6,6 mil milhões de euros do que em maio.

"Deduzida desses depósitos, a dívida pública diminuiu 1,3 mil milhões de euros, para 262,5 mil milhões de euros", indica o BdP.