Dúvidas sobre reciclagem? Ponto Verde lança chatbot que esclarece cidadãos

A Sociedade Ponto Verde (SPV), principal responsável pelo ecossistema de reciclagem de embalagens em Portugal, lançou um chatbot que recorre à Inteligência Artificial (IA) para esclarecer dúvidas dos consumidores.
"As caixas de pizza, quando têm gordura, podem ser colocadas no ecoponto azul? Onde deve ser depositada a loiça de vidro e as peças de cerâmica? É necessário lavar as embalagens antes de as reciclar?" Estas são algumas das dúvidas que a Ponto Verde sugere que podem existir. Ora, o chatbot lançado pela própria dedica-se a responder a estas e outras questões com exatidão, para o contexto nacional.
Em comunicado, a sociedade faz saber que o ELO visa ligar cidadãos e a "informação fidedigna" e já está ativo no site e na app da Ponto Verde. O nome surge das cores dos ecopontos: verdeE, azuL, amarelO.
Sucedem-se políticas que visam, ao fim e ao cabo, aumentar a taxa de retoma nacional, que está na base das preocupações.
É que Portugal não foi além de 60,5% em 2025, no que diz respeito à reciclagem das embalagens colocadas no mercado. A meta europeia aponta para 65% (estará em vigor até 2029, antes de subir para 70% no ano seguinte). Acresce que Portugal paga multas a Bruxelas de cada vez que fica aquém dos números e este dinheiro sai do bolso de todos os contribuintes.
Ao mesmo tempo, um dos propósitos da Sociedade Ponto Verde passa por alterar o paradigma sobre as decisões tomadas até por quem procura reciclar. É que sete em cada dez portugueses separam as embalagens, mas só um décimo o faz corretamente, conforme alertou a CEO, Ana Trigo Morais, à conversa com o DN/DV há algumas semanas.