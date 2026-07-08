Dúvidas sobre reciclagem? Ponto Verde lança chatbot que esclarece cidadãos

A Sociedade Ponto Verde (SPV), principal responsável pelo ecossistema de reciclagem de embalagens em Portugal, lançou um chatbot que recorre à Inteligência Artificial (IA) para esclarecer dúvidas dos consumidores.

"As caixas de pizza, quando têm gordura, podem ser colocadas no ecoponto azul? Onde deve ser depositada a loiça de vidro e as peças de cerâmica? É necessário lavar as embalagens antes de as reciclar?" Estas são algumas das dúvidas que a Ponto Verde sugere que podem existir. Ora, o chatbot lançado pela própria dedica-se a responder a estas e outras questões com exatidão, para o contexto nacional.

Em comunicado, a sociedade faz saber que o ELO visa ligar cidadãos e a "informação fidedigna" e já está ativo no site e na app da Ponto Verde. O nome surge das cores dos ecopontos: verdeE, azuL, amarelO.

Sucedem-se políticas que visam, ao fim e ao cabo, aumentar a taxa de retoma nacional, que está na base das preocupações.