Dyson cria escova de dentes única: promete escovar, usar fio dental e bochechar com IA e câmara integrada

Após seis anos de segredo absoluto, a Dyson entrou oficialmente no mercado dos cuidados orais com o lançamento, esta semana, da Dyson CameraJet. Revelada em eventos paralelos em Paris e Londres, e um dia depois em Berlim, esta escova de dentes inteligente surge para agitar um setor tradicional que há muito não registava ruturas tecnológicas significativas, posicionando-se para competir diretamente com gigantes históricos como a Oral-B e a Philips.

O grande diferencial tecnológico da CameraJet reside na integração de uma microcâmara com lente macro – com uma objetiva de 100.000 píxeis – e algoritmos avançados de Inteligência Artificial baseados no sistema Gap Optical Targeting. Esta câmara funciona como um endoscópio em direto, permitindo ao utilizador acompanhar em direto o interior da boca através da aplicação MyDyson.

O dispositivo cumpre uma exigente função três em um: escovagem sónica de alta precisão, limpeza interdental por jato cónico de elixir e bochecho disparado automaticamente a partir de um reservatório “antigravidade” (funciona mesmo com a escova de ‘cabeça para baixo’) de 12,5ml integrado entre a cabeça e o punho. Para acomodar esta rotina complexa, a marca recomenda alargar o tempo de escovagem para três minutos.