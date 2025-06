É um orçamento da política de direita que os trabalhadores rejeitam , diz CGTP

Sobre a proposta final do Orçamento de Estado, o líder do PCP considerou que as "questões grossas" foram chumbadas na discussão na especialidade do orçamento, nomeadamente, o aumento das pensões e das reformas, a diminuição do preço dos passes para 20 euros, tudo o que tem a ver com a revogação dos benefícios fiscais para os grupos económicos, e o reforço das verbas para o Serviços Nacional de Saúde.